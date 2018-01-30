Граф не намерена заканчивать карьеру после отказа от участия в ОИ-2018

Знаменитая конькобежка Ольга Граф, представляющая Россию, заявила о том, что в данный момент не рассматривает вариант с завершением карьеры, не смотря на тот факт, что она отказалась от участия в следующих Олимпийских играх, которые пройдут в этом году.

Александр Вест

Ранее стало известно, что Ольга Граф не будет участвовать на ОИ-2018, которые пройдут в Пхенчхане уже в нынешнем году. Отметим, что представители Международного олимпийского комитета отправили официальное приглашение, на которое Граф решила ответить отказом. 34-летняя конькобежка заявила, что намерена возобновить свои тренировки и продолжить карьеру, выступая на профессиональном уровне на международных состязаниях.Ольга Граф заявила, что при возникновении каких-либо сторонних состязаний, она с удовольствием примет в них участие. Алексей Кравцов, являющийся президентом Союза Конькобежцев РФ, подтвердил информацию о том, что Граф продолжит свою профессиональную карьеру.