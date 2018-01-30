Спортсмены Ростова примут участие в чемпионатах мира в сборной России

Спортсмены из Ростова по спортивной гимнастике были приняты в сборную России и примут участие в соревнованиях на чемпионате Европы в Великобритании, а также на чемпионате мира в Катаре.

Пелагея Лебединская

Девять спортсменов по спортивной гимнастики из города Ростов, воспитанники СШОР №2, вошли в сборную России. Они будут предоставлять и отстаивать честь своей страны на чемпионате Европы, которое состоится в августе месяце в Великобритании. Также на чемпионате мира, которое пройдет в октябре в Катаре. В этом году в сборную России приняли также спортсменов из Москвы, они вместе с ростовчанами будут бороться за первенство Кубка России на чемпионатах.Напомним, что в Ростовской СШОР №2 проходят спортивное обучение 965 человек. Эта спортивная школа считается самым крупным спортивным учреждением во всей России.