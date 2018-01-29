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| | Российские лыжники выступят на Олимпийских играх в Пхёнчхане в бордовой форме

Российские лыжники выступят на Олимпийских играх в Пхёнчхане в бордовой форме

Сегодня, 03:30
Российские лыжники будут выступать на Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане в форме бордового цвета.

Российские лыжники выступят на Олимпийских играх в Пхёнчхане в бордовой форме

 

Отметим, что в новой форме все элементы национальной символики были убраны и заменены. Теперь на новой форме у лыжников написана аббревиатуру OAR, которая разшифровывается как Olympic Athlete from Russia. Бордовая форма такая же, как у лыжников сборной России, которые уже выступали в этом сезоне.

Неделю назад МОК потребовал российским участникам для зимней Олимпиады выдавать форму без элементов национальной символики. Однако, если присмотреться, то на форме, всё же можно найти символику России, правда, если очень постараться. Например, если хорошо растянуть нашитый на флаг вязанный элемент парки, можно увидеть российский триколор, а если взять и убрать скотч с кроссовок, то под ним можно найти герб России. Дизайнеры оправдываются и говорят, что просто не успели перешить форму.

На Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане зарегистрировано 28 российских лыжников.
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