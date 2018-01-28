Наставник «Арсенала»: Дзюба и Новосельцев присоединятся к клубу со дня на день

Главный тренер «Арсенала» из Тулы Миодраг Божович в своем интервью перед вторыми сборами команды сообщил, что игроки питерского «Зенит-2» Иван Новосельцев и Артем Дзюба должны перейти в клуб. Наставник ожидает футболистов уже со дня на день.

Тренер «Арсенала» из Тулы Миодраг Божович поделился с журналистами информацией по поводу трансфера игроков «Зенита» Артема Дзюбы и Ивана Новосельцева. Футболисты были переведены в состав фарм-клуба «Зенит-2» и не поехали с основной командой на сбор в ОАЭ.Божович заявил, что ждет игроков в ближайшее время. Вероятнее всего, футболисты присоединятся к «Арсеналу» уже перед вторыми сборами команды. Тренер ранее уже общался с Дзюбой, и той был готов перейти в Тулу, если не решится что-то в нынешнем клубе. Разговор прошел примерно десять дней назад.После заявления тренера «Арсенала» уже мало кто сомневается в переходе игроков. Божович очень сильно хочет увидеть игру Дзюбы, он также поделился о надежде на связку игроков Дзюба-Джорджевич.Вчера уже появилась информация о скором завершении переговоров между «Зенитом» и «Арсеналом». Источники сообщают, что, скорее всего игроки будут отданы в аренду до конца сезона без права выкупа. Зарплату Дзюбе и Новосельцеву будут выплачивать оба клуба ровно по половине.