Флойд Мейвезер опубликовал фотографию чека на $100 млн за бой с Макгрегором?

27 января американский боксёр Флойд Мейвезер добавил в сеть Instagram фотографию своего чека, который он получил за поединок с известным бойцом UFC Конором Макгрегором.

Под фотографией он написал, что это простая математика. Вспомнил он и про свои 50 побед и 0 поражений. И подытожил свой комментарий к фотографии словами о том, что он читает своих оппонентов точно так же, как и мы сейчас читаем $100 млн на его чеке.Спортсмен заявил, что последнее слово всегда будет за ним.Напомним, что поединок Флойда Мейвезера против Конорома Макгрегорома состоялся по правилам бокса в августе прошлого года. Тогда Американец праздновал победу благодаря техническому поражению, а уже после боя заявил о завершении карьеры.