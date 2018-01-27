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| | Флойд Мейвезер опубликовал фотографию чека на $100 млн за бой с Макгрегором?

Флойд Мейвезер опубликовал фотографию чека на $100 млн за бой с Макгрегором?

Вчера, 22:23
27 января американский боксёр Флойд Мейвезер добавил в сеть Instagram фотографию своего чека, который он получил за поединок с известным бойцом UFC Конором Макгрегором.

Флойд Мейвезер опубликовал фотографию чека на $100 млн за бой с Макгрегором?

 

Под фотографией он написал, что это простая математика. Вспомнил он и про свои 50 побед и 0 поражений. И подытожил свой комментарий к фотографии словами о том, что он читает своих оппонентов точно так же, как и мы сейчас читаем $100 млн на его чеке.

Спортсмен заявил, что последнее слово всегда будет за ним.

Напомним, что поединок Флойда Мейвезера против Конорома Макгрегорома состоялся по правилам бокса в августе прошлого года. Тогда Американец праздновал победу благодаря техническому поражению, а уже после боя заявил о завершении карьеры.
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