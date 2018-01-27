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| | "Реал" готов потратить 570 миллионов евро на Кейна, Де Хеа и Азара

"Реал" готов потратить 570 миллионов евро на Кейна, Де Хеа и Азара

Вчера, 19:52
Руководство мадридского "Реала" не перестаёт интересоваться лучшим бомбардиром лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейном.

 

"Реал" готов потратить 570 миллионов евро на Кейна, Де Хеа и Азара

 

Согласно последним данным испанский гранд готовится к очередному предложению по трансферу 24-летнего форварда "Тоттенхэма". Мадридский клуб готов потратить на сделку 450 миллионов евро. В эту сумму входят расходы на трансфер, зарплата футболиста и налог.

Как сообщалось ранее, «Реал» ищет замену француза Карима Бензема, выступлением которого недовольно руководство клуба. В нынешнем сезоне Кейн провёл в чемпионате Англии 23 матча, при этом записавши на своей счёт 21 гол.

Также, мадридский клуб интересуется вратарём "Манчестер Юнайтед" Давидом Де Хеа и нападающим "Челси" Эденом Азараом).

Стоит сказать, что у Кейна контракт с английским клубом до лета 2022 года, соглашение Де Хеа с "красными дьяволами" – до конца сезона-2018/19, а договор Азара с "синими" – до лета 2020 года.
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