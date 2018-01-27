Эменике может перебраться в «Аланьяспор», если от туда уйдет Вагнер Лав

Экс-форвард московского «Спартака» Эммануэль Эменике может вскоре стать игроком турецкого «Аланьяспора». Такое может произойти, если клуб продаст в «Бешикташ» своего лидера Вагнера Лава.

Бывшие игроки российских топ-клубов могут перебраться в Турцию. Вагнер Лав, ранее выступавший за ЦСКА, уже играет за турецкий «Аланьяспор». Экс-игрок московского «Спартака» Эммануэль Эменике сейчас выступает в составе грецкого «Олимпиакоса».Турецкий клуб планирует продать Вагнера Лава в «Бешикташ». При этом они хотят ему на замену приобрести Эменике. Нигерийский форвард уже не раз играл за турецкие клубы. Ранее он выступал также за «Фенербахче» и «Карабюкспор».Оба нападающих стали известными благодаря отрезку карьеры, который они провели в российских клубах. Вагнер Лав стал звездой и лучшим игроком московского ЦСКА, забив 85 голов. Эменике был игроком московского «Спартака». В этом клубе у него не сразу получилось стать игроком основы, но при этом он успел забить 21 гол в 42 играх. Москвичи приобрели спортсмена за 9 миллионов долларов, а в 2013 году продали в «Фенербахче» за 13 миллионов долларов.