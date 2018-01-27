Дзюба и Новосельцев могут стать игроками «Арсенала»

Игроки клуба из Санкт-Петербурга «Зенит-2» Артем Дзюба и Иван Новосельцев уже в ближайшее время могут перейти в тульский «Арсенал». Вероятнее всего это будет аренда до конца сезона без права выкупа игроков.

В зимнее трансферное окно в России идет много разговоров о будущем экс-звезд питерского «Зенита». Речь идет о Артеме Дзюбе и Иване Новосельцеве, которые сейчас выступают за фарм-клуб питерцев «Зенит-2».С приходом нового тренера и новой трансферной политикой «Зенита» Дзюбе и Новосельцеву не нашлось места в составе. Об уходе игроков уже несколько месяцев говорят СМИ.Сейчас появилась официальная информация, которую подтвердил губернатор Тульской области, что оба футболиста могут уже зимой перейти в состав местного клуба «Арсенал». Речь идет не о полноценном трансфере, а только о полугодовой аренде без права выкупа. При этом, тульский клуб будет выплачивать только половину зарплаты игроков. «Зенит» возьмет на себя обязанность оплачивать 50% зарплаты.Такой трансфер может удовлетворить оба клуба. Тульский «Арсенал» сейчас неожиданно располагается на восьмом месте Чемпионата России по футболу, и команде нужны опытные игроки. «Зенит», отдавая в аренду ненужных игроков, вполовину экономит на их зарплате, предоставляя им игровую практику в российской Премьер-лиге.