Логинов одержал победу в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону

Как стало известно, Александр всего на 27 секунд опередил представителя из Болгарии Красимира Анева. На пьедестале почёта кроме Логинова был также еще один российский представитель - Евгений Гараничев. Он завоевал бронзовую медаль.
Ранее сообщалось, что 5 декабря было принято решение всё-таки допустить к участию в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане российских спортсменов, которые прошли допинг-пробы. Из-за того, что Логвинов отбывает дисквалификацию, он не сможет поехать на Игры в Южную Корею, где будут проходить XXIII зимние Олимпийские игры в период с 9 по 25 февраля 2018 года.