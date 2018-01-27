Логинов одержал победу в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону

В эту субботу российскому биатлонисту Александру Логинову удалось одержать победу в гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в итальянском Риднау.

Как стало известно, Александр всего на 27 секунд опередил представителя из Болгарии Красимира Анева. На пьедестале почёта кроме Логинова был также еще один российский представитель - Евгений Гараничев. Он завоевал бронзовую медаль.Ранее сообщалось, что 5 декабря было принято решение всё-таки допустить к участию в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане российских спортсменов, которые прошли допинг-пробы. Из-за того, что Логвинов отбывает дисквалификацию, он не сможет поехать на Игры в Южную Корею, где будут проходить XXIII зимние Олимпийские игры в период с 9 по 25 февраля 2018 года.