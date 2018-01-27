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| | Нурмагомедов рассказал о дружбе с Роналду

Нурмагомедов рассказал о дружбе с Роналду

Вчера, 15:53
Российский боец Хабиб Нурмагомедов, оказывается, хорошо дружит с нападающим «Реала» Краштинану Роналду. Познакомились они через Instagram.

Нурмагомедов рассказал о дружбе с Роналду

 

Боец дал интервью на канале «Россия 24», где отвечал на вопросы, которые касаются Криштиану Роналду. Когда речь зашла об ориентации футболиста, Хабиб Нурмагомедов не стал отвечать на вопрос и был немного обозлен на журналиста.

Из-за хорошего общения с мировой звездой футбола, бойца смешанных единоборств пригласили на матч против «Реал Сосьедана» с официальной странички «Реала». Состоится он в Мадриде 10 февраля. Нурмагомедов не отвергает возможность присутствия на матче.

Хабиб плотно готовится к бою против Тони Фергюсона. Сам бой намечен на 7 апреля в Нью-Йорке. Это первый бой в карьере российского спортсмена за титул UFC. 19 апреля прошлого года Роналду назвал Нурмагомедова братом.
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