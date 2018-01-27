Нурмагомедов рассказал о дружбе с Роналду

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, оказывается, хорошо дружит с нападающим «Реала» Краштинану Роналду. Познакомились они через Instagram.

Боец дал интервью на канале «Россия 24», где отвечал на вопросы, которые касаются Криштиану Роналду. Когда речь зашла об ориентации футболиста, Хабиб Нурмагомедов не стал отвечать на вопрос и был немного обозлен на журналиста.Из-за хорошего общения с мировой звездой футбола, бойца смешанных единоборств пригласили на матч против «Реал Сосьедана» с официальной странички «Реала». Состоится он в Мадриде 10 февраля. Нурмагомедов не отвергает возможность присутствия на матче.Хабиб плотно готовится к бою против Тони Фергюсона. Сам бой намечен на 7 апреля в Нью-Йорке. Это первый бой в карьере российского спортсмена за титул UFC. 19 апреля прошлого года Роналду назвал Нурмагомедова братом.