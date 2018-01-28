За титул чемпиона UFC в тяжёлом весе 7 июля сразятся Миочич и Кормье

Официальные представители всемирно известной лиги единоборств UFC рассказали о том, что уже 7 июля нынешнего года будет разыгран титул чемпиона в тяжёлом весе, который достанется победителю поединка с участием Стипе Миочича и Даниэля Кормье.

Александр Вест

Довольно популярный боец UFC Стипе Миочич, представляющий США, сумел одержать 18 побед в 20 противостояниях, 14 из которых были отданы американцу досрочно. Заметим, что Даниэль Кормье, также защищающий цвета американского флага, проиграл лишь один раз, успев выступить в 20 поединках, как и его будущий соперник. Согласно опубликованным данным, поединок между американцами состоится в Лас-Вегасе в рамках UFC 226 уже 7 июля.Кормье в данный момент 38 лет, а Миочичу 35 лет, что даёт определённое преимущество в скорости более молодому бойцу. О предстоящем поединке стало известно из публикации в сети микроблогов Twitter, которая была обнародована с официального аккаунта UFC.