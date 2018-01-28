Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты

Мнения

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты

Менеджеры удовольствий, поставщики разврата, или продавцы интимных утех. Именно эти люди следят за…

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

От Редактора

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

Андрей Разин скомпрометировал звёзд.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | За титул чемпиона UFC в тяжёлом весе 7 июля сразятся Миочич и Кормье

За титул чемпиона UFC в тяжёлом весе 7 июля сразятся Миочич и Кормье

Сегодня, 05:40
Официальные представители всемирно известной лиги единоборств UFC рассказали о том, что уже 7 июля нынешнего года будет разыгран титул чемпиона в тяжёлом весе, который достанется победителю поединка с участием Стипе Миочича и Даниэля Кормье.

За титул чемпиона UFC в тяжёлом весе 7 июля сразятся Миочич и Кормье

 

Довольно популярный боец UFC Стипе Миочич, представляющий США, сумел одержать 18 побед в 20 противостояниях, 14 из которых были отданы американцу досрочно. Заметим, что Даниэль Кормье, также защищающий цвета американского флага, проиграл лишь один раз, успев выступить в 20 поединках, как и его будущий соперник. Согласно опубликованным данным, поединок между американцами состоится в Лас-Вегасе в рамках UFC 226 уже 7 июля.

Кормье в данный момент 38 лет, а Миочичу 35 лет, что даёт определённое преимущество в скорости более молодому бойцу. О предстоящем поединке стало известно из публикации в сети микроблогов Twitter, которая была обнародована с официального аккаунта UFC.
Александр Вест
Новости по теме
Бывший чемпион UFC Кормье сожалеет о положительной допинг-пробе Джонса
Бывший чемпион UFC Кормье сожалеет о положительной допинг-пробе Джонса

Бывший обладатель чемпионского титула по версии UFC Даниэль Кормье отреагировал на сообщение о положительной допинг пробе своего соперника Джона Джонса. Именно

UFC-чемпион Джонс сдал положительный допинг-тест
UFC-чемпион Джонс сдал положительный допинг-тест

По информации MMA Fighting, боец UFC Джонс, сражающийся в полутяжелом весе, перед последним боем сдал допинг-тест, который показал положительный

Джонс одолел Кормье и вернул себе титул чемпиона UFC в полутяжелом весе
Джонс одолел Кормье и вернул себе титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Американец Джон Джонс одолел Даниэля Кормье и вернул себе титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Встреча между противниками состоялась во время проведения

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости