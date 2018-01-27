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| | После травмы лица Роналду всё же признал себя красивым

После травмы лица Роналду всё же признал себя красивым

Сегодня, 13:35
Всемирно известный футболист Криштиану Роналду, представляющий футбольный клуб мадридский «Реал» в качестве нападающего, после полученной травмы лица оценил состояние своей внешности, признав, что он всё ещё остаётся красивым.

После травмы лица Роналду всё же признал себя красивым

 

В рамках чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» в 20-м туре сыграл с клубом «Депортиво» из города Ла-Корунья. В прошедшем поединке футболист получил рассечение в области лица из-за сильного столкновения. После матча футболист обратился ко всем своим многочисленным фанатам, подтвердив, что травма сказалась лишь на внешнем облике, не затронув зрение. Криштиану заявил, что видит всё чётко, как и до столкновения, а также футболист поведал о том, что он красив и счастлив.

 

Многие фанаты Роналду испытали сильное беспокойство, когда их любимый игрок получил данное рассечение, так как всё лицо Криштиану было залито кровью, которая стекала с раны на белоснежную форму «Реала».
Александр Вест
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