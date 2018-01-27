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| | Краштиану Роналду опроверг слухи об уходе из «Реала»

Краштиану Роналду опроверг слухи об уходе из «Реала»

Сегодня, 12:54
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду дал интервью журналистам, в котором опроверг недавние слухи о скором уходе из клуба. Как оказалось, игрок любит и «Реал», и Испанию.

Краштиану Роналду опроверг слухи об уходе из «Реала»

 

В преддверии центрального матча 21-го тура Чемпионата Испании, где «Валенсия» примет дома мадридский «Реал», звездный форвард гостей Криштиану Роналду дал интервью журналистам.

Ранее в СМИ сообщали о том, что Роналду несчастлив в клубе и планирует покинуть его в ближайшее время. Журналисты видели португальца или в «Манчестер Юнайтед», или в парижском ПСЖ. При этом, форвард все же опроверг недавние слухи.

Роналду заявил, что очень счастлив и доволен в мадридском «Реале». Ему очень комфортно в Испании, где он живет с 2009 года. В ближайшее время обладатель пяти Золотых мячей не планирует перемен, и доиграет свой контракт с клубом, рассчитанный до 2021 года.
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