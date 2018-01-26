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| | Для российских спортсменов МОК придумал ряд новых правил

Для российских спортсменов МОК придумал ряд новых правил

Вчера, 20:56
Международный олимпийский комитет на своем странице в Интернете добавил ряд правил для "спортсменов-олимпийцев из России" на Играх-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

Для российских спортсменов МОК придумал ряд новых правил

 

В данном своде правил есть обязательства для участников-спортсменов и всех членов делегации из России. Также следует отметить, что была создана рабочая группа, которая будет контролировать соблюдение этих правил на Играх-2018.

Как стало известно, в первом пункте правил значится "уважение решения" МОК об отстранениях Олимпийского комитета России (ОКР) и об отказе от критики этого решения. Также делегацию российских атлетов необходимо называть исключительно "спортсменами-олимпийцами из России", в том числе в социальных сетях.

Кроме того, российские спортсмены-олимпийцы должны появляться на всех предусмотренных мероприятиях только в официальной форме с логотипами МОК.
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