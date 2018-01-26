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| | Аршавин: В футболе между Англией и Россией имеется огромная пропасть

Аршавин: В футболе между Англией и Россией имеется огромная пропасть

Вчера, 19:32
Российский футболист, выступающий в качестве нападающего от «Кайрата» (Казахстан), сравнил уровень футбола в Англии и в России с Казахстаном. По мнению спортсмена, сейчас в футбольном плане между странами существует огромный разрыв.

Аршавин: В футболе между Англией и Россией имеется огромная пропасть

 

По словам нападающего казахского футбольного клуба «Кайрат» Андрея Аршавина, на сегодняшний день есть пропасть между футболом в России и в Англии. При этом отставание идет по многим аспектам: и по антуражу матчей, и по освещению игр, и даже по уровню футбола. Как отметил футболист, казахский чемпионат, в свою очередь, сейчас уступает даже российскому чемпионату.

Причину отставания Аршавин видит в неразвитой инфраструктуре футбола Казахстана. База «Кайрата» одна из немногих среди тех казахских ФК, которая обладает достойным уровнем по сравнению с российским футболом.

Андрей Аршавин ранее входил в состав санкт-петербургского ФК «Зенит», играл за лондонскую команду «Арсенал», также за краснодарский клуб «Кубань». Контракт с «Кайратом» у футболиста заключен с 2016 года.
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