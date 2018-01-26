По совету Путина Манчини купит русских футболистов для "Зенита"

Роберто Манчини прокомментировал возможные покупки «Зенита» в РФПЛ. Он намерен приобрести нескольких игроков с паспортами РФ.

Никита Готский

По словам Манчини, он летом 2017 года хотел подписать 2-3 футболистов с российским гражданством. Тогда «Зениту» не удалось приобрести игроков уроженцев РФ, но в настоящее время тренерский штаб под руководством итальянского специалиста собирается предпринять новую попытку. Беседуя с отечественными корреспондентами Манчини отметил, что ранее Владимир Путин порекомендовал ему покупать русских спортсменов. Манчини обещает прислушаться к совету главы государства.Также тренер заявил, что не собирается покидать «Зенит». Он в данное время занимается перестройкой команды для создания крепкого и сильного состава. Наставник очень занят своей работой, поэтому не видит смысла уезжать из Санкт-Петербурга.