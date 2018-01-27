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| | Отстраненный от Олимпиады Сергей Устюгов рассказал о разочаровании зарубежных спортсменов

Отстраненный от Олимпиады Сергей Устюгов рассказал о разочаровании зарубежных спортсменов

Сегодня, 06:20
Чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, которого отстранили от участия в Олимпиаде 2018 в Пхенчхане, рассказал о комментариях спортивных фанатов в социальной сети Instagram на его страничке. Спортсмен убежден, что 99% зарубежных коллег будут разочарованы, не увидев россиян на старте.

Отстраненный от Олимпиады Сергей Устюгов рассказал о разочаровании зарубежных спортсменов

 

Сергей Устюгов поделился своей поддержкой, которую ему предоставили поклонники и спортсмены со всего мира. Он заявил что 99% спортсменов других стран очень разочарованы в том, что не увидят на Олимпиаде спортсменов из России. 23 января МОК отказал Устюгову в участии на Олимпийских играх. Спортсмен утверждает, что он никогда не принимал допинг, и Международный олимпийский комитет несправедливо поступил по отношении к нему, не включив в список приглашенных на соревнования.

Напомним, что Международный олимпийский комитет из-за допингового скандала, происшедшего ранее, отказал в участии на Олимпиаде российским командам. Будут допущены только некоторые спортсмены, которые смогли доказать, что не принимали допинг.
Пелагея Лебединская
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