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| | Александр Кержаков замечен на встрече с очередной девушкой

Александр Кержаков замечен на встрече с очередной девушкой

Сегодня, 14:13
Известный российский футболист Александр Кержаков в очередной раз был замечен на встрече с девушкой, которой оказалась далеко не его законная супруга Милана, с которой он находится в браке уже в течение трёх лет.

Александр Кержаков замечен на встрече с очередной девушкой

 

В социальной сети «ВКонтакте» было обнародовано видео, на котором один из поклонников футболиста запечатлел момент общения Кержакова с его хорошим знакомым Ахриком Цвейбой, работающим на телевизионном канале «Матч-ТВ». Помимо приятеля Александра рядом с ним весь вечер находилась загадочная брюнетка. Возмущение многих пользователей вызвало поведение девушки, которая несколько раз за вечер клала свою голову на плечо Кержакову, а также реакция самого Александра, который не стремился воспрепятствовать сближению с девушкой.

Напомним, ранее в Сети уже всплывали фотографии того, как футболист встречается за ужином с другими девушками, однако в прошлый раз футболист объяснился тем, что проводил деловую встречу с одним из фитнес-тренеров, которым оказалась весьма знойная красотка.
Александр Вест
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