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| | МОК озвучила критерии недопуска россиян на Олимпиаду

МОК озвучила критерии недопуска россиян на Олимпиаду

Сегодня, 00:30
Представители Международного Олимпийского комитета опубликовали список критериев, которые за основу взяли его представители, оглашая факт недопуска российских спортсменов на Олимпиаду в Южной Корее. Информация появилась на официальном сайте МОК.
 

МОК озвучила критерии недопуска россиян на Олимпиаду

 

В общей сложности, в него вошли 17 пунктов. В их числе, помимо всего прочего, упоминание в расследовании антидопинговых комиссий МОК независимым экспертом WADA Ричардом Маклареном, а также более ранние употребления допинга отечественными атлетами. Помимо этого, в список вошли также параметры наличия или же отсутствия пометок на пробирках с допинг-тестами, анализы содержания в них солей и несоответствие ДНК.
 
Решение, связанное с приглашением российских спортсменов на Олимпиаду МОК принималось на основании результатов повторных проверок допинг-тестов, а также упоминаний в системе LIMS базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Именно эта база и позволила экспертам WADA определить допинг-пробы, которые содержали в себе запрещенные препараты.
 
Помимо этого, в список критериев попали упоминания спортсменов в системе ADAMS проверка местонахождения спортсменов, специалистов WADA и рекомендации экспертов МОК.

Николай Офицеров
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