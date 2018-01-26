МОК озвучила критерии недопуска россиян на Олимпиаду

Представители Международного Олимпийского комитета опубликовали список критериев, которые за основу взяли его представители, оглашая факт недопуска российских спортсменов на Олимпиаду в Южной Корее. Информация появилась на официальном сайте МОК.

В общей сложности, в него вошли 17 пунктов. В их числе, помимо всего прочего, упоминание в расследовании антидопинговых комиссий МОК независимым экспертом WADA Ричардом Маклареном, а также более ранние употребления допинга отечественными атлетами. Помимо этого, в список вошли также параметры наличия или же отсутствия пометок на пробирках с допинг-тестами, анализы содержания в них солей и несоответствие ДНК.

Решение, связанное с приглашением российских спортсменов на Олимпиаду МОК принималось на основании результатов повторных проверок допинг-тестов, а также упоминаний в системе LIMS базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Именно эта база и позволила экспертам WADA определить допинг-пробы, которые содержали в себе запрещенные препараты.

Помимо этого, в список критериев попали упоминания спортсменов в системе ADAMS проверка местонахождения спортсменов, специалистов WADA и рекомендации экспертов МОК.

Николай Офицеров