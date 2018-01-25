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| | Власти откорректируют запрет продажи пива на «Ростов-Арене»

Власти откорректируют запрет продажи пива на «Ростов-Арене»

Вчера, 22:20
Правительство Ростовской области проведёт ряд корректировок в постановлении властей региона относительно ограничения продажи пива на территории стадиона «Ростов-Арена», а также на территориях фан-зон во время Чемпионата мира по футболу 2018.

Власти откорректируют запрет продажи пива на «Ростов-Арене»

 

Василий Голубев, являющийся губернатором Ростовской области, заявил о том, что власти региона займутся подробным рассмотрением данной проблемы уже в феврале нынешнего года. Политик отметил, в данный момент власти заняты корректировкой постановления правительства области. Стоит напомнить, ранее официальные представители пивоваренной компании под названием «САН ИнБев» заявили о том, что будут отстаивать в суде своё право на реализацию пива во время проведения в Ростове-на-Дону ЧМ-2018.

Добавим также, что разногласия начались после постановления, принятого в прошлом году правительством области, которое ограничивает продажу алкогольных напитков в аэропорте Платов, фан-зонах, а также на территории «Ростов-Арены».
Александр Вест
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