Халеп и Возняцки попали в финал турнира Australian Open

Уже в субботу будет определена победительница престижного австралийского теннисного турнира Australian Open. За первенство в турнире поспорят Каролина Возницки и Симона Халеп.

Александр Вест

В полуфинале турнира немка Анжелика Кербер оказала достойное сопротивление в матче с Симоной Халеп, однако, этого было недостаточно для победы над румынкой. Немка проиграла Халеп с итоговым счётом по сетам 3:6, 6:4, 7:9. В параллельном полуфинале, где столкнулись Каролина Возницки и бельгийка Элиза Мертнес победу одержала датчанка, обыгравшая свою соперницу с итоговым счётом 6:3, 7:2.Стоит отметить, за свою профессиональную карьеру финалистки Australian Open сталкивались друг с другом целых шесть раз. Заметим, Симона Халеп в противостояниях с Каролиной Возняцки сумела одержать победу над датчанкой лишь два раза. Также добавим, что призовой фонд австралийского теннисного турнира в этом году составил более 48 миллионов долларов.