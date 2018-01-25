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| | Халеп и Возняцки попали в финал турнира Australian Open

Халеп и Возняцки попали в финал турнира Australian Open

Сегодня, 12:24
Уже в субботу будет определена победительница престижного австралийского теннисного турнира Australian Open. За первенство в турнире поспорят Каролина Возницки и Симона Халеп.

Халеп и Возняцки попали в финал турнира Australian Open

 

В полуфинале турнира немка Анжелика Кербер оказала достойное сопротивление в матче с Симоной Халеп, однако, этого было недостаточно для победы над румынкой. Немка проиграла Халеп с итоговым счётом по сетам 3:6, 6:4, 7:9. В параллельном полуфинале, где столкнулись Каролина Возницки и бельгийка Элиза Мертнес победу одержала датчанка, обыгравшая свою соперницу с итоговым счётом 6:3, 7:2.

Стоит отметить, за свою профессиональную карьеру финалистки Australian Open сталкивались друг с другом целых шесть раз. Заметим, Симона Халеп в противостояниях с Каролиной Возняцки сумела одержать победу над датчанкой лишь два раза. Также добавим, что призовой фонд австралийского теннисного турнира в этом году составил более 48 миллионов долларов.
Александр Вест
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