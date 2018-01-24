Боксер Денис Лебедев отметил рождение сына танцами с казаками

Известный боксер-профессионал из России Денис Лебедев в роддоме отметил пополнение в своей семье совместными с казаками танцами. Сын для спортсмена был особенно долгожданным, ведь прежде у него с женой рождались девочки.

О рождении сына у боксера стало известно еще 17 января. Чемпиона мира поздравила промоутерская компания «Мир бокса»: пожелала здоровья матери и малышу, а также счастливой жизни для новорожденного и того, чтобы он вырос похожим на своего отца – настоящим мужчиной.

Счастливую новость о том, что у него родился долгожданный сын, российский боксер профессионал отпраздновал совместным с казаками танцем. Боксер, выступающий в тяжелой весовой категории, Александр Поветкин поздравил Лебедева со своего Instagram, а также опубликовал видеоролик с танцем из роддома.Прежде у Лебедева родились три девочки, и спортсмен неоднократно заявлял, что мечтает о наследнике. Кроме дочерей, спортсмен ранее принял на воспитание сына своего умершего брата.