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| | В Кремле отреагировали на отстранение лидеров сборной России от ОИ-2018

В Кремле отреагировали на отстранение лидеров сборной России от ОИ-2018

Вчера, 17:11
Лидеров сборной России Антона Шипулина, Сергея Устюгова и Виктора Ана без объяснений не включили в список МОК. Вошедшие в этот перечень спортсмены автоматически попадают на Олимпиаду 2018 года.

В Кремле отреагировали на отстранение лидеров сборной России от ОИ-2018

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывает ответственных лиц тщательно разобраться с этой ситуацией. По словам политика, печально осознавать тот факт, что лучших спортсменов сборной пытаются лишить права участия в Играх. На данный момент представители МОК отказываются объяснять, почему Шипулин, Ан и Устюгов не попали в списки. Данные спортсмены готовились к борьбе и находятся в хорошей форме. Эксперты называют их надеждой России. У каждого из них есть личные причины присутствовать на состязаниях. Виктор Ан является уроженцем Южной Кореи, и он обязательно хочет выступить там.

Шипулина называют «лучом света» в отечественном биатлоне. Устюгов имеет личные счеты со известным швейцарцем Дарио Колоньей. По словам депутата Государственной Думы РФ, экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева, МОК целенаправленно удаляет лучших российских спортсменов из состязаний. Международный комитет найдет любые причины, дабы не допустить Шипулина и Устюгова к Играм.
Домбровский Сергей
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