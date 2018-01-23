РУСАДА объявила о дисквалификации из-за допинга восьми спортсменов

РУСАДА объявила о дисквалификации из-за допинга восьми спортсменовСегодня, 13:48
Всероссийская федерация легкой атлетики утвердила отстранение двух спортсменов за нарушение правил, запрещающих употребление допинга. Максим Сидоров (толкание
Российскую велогонщицу Анастасию Стародубцеву отстранили от участия в соревнования на срок в 4 года за применение допинга. Об этом сообщил пресс-центр РУСАДА.
РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) передало информацию о дисквалификации шестерых тяжелоатлетов сроком, как минимум, на два года. Решение о временном