РУСАДА объявила о дисквалификации из-за допинга восьми спортсменов

Представители РУСАДА выступили с объявлением о том, что накануне было принято решение в связи с отстранением восьми российских спортсменов из-за нарушения антидопинговых правил. Среди атлетов боксеры, пятиборцы, пауэрлифтеры, а также тяжелоатлеты. Информация уже подтверждена профильными представителями.

Таким образом, Федерация современного пятиборья РФ приняла решение о дисквалификации Дмитрия Соколова. Он не сможет принимать участия ни в каких соревнованиях вплоть до 6 октября 2019 года. Помимо этого, дисквалификация коснулась боксеров Руслана Чобанова и Алены Токарчук. Первый не сможет участвовать на протяжении четырех лет, а его коллега по ремеслу два года, начиная с 28 ноября 2017 года.

В свою очередь, Федерация тяжелой атлетики утвердила решение относительно отстранения от соревнований Игоря Петрова, Жамала Кудаева и Алексея Сонина. Также отстранены от были известные пауэрлифтеры Андрей Быстров и Андрей Вигандт.

Николай Офицеров