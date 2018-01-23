Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Мнения

Большие брови и широкие скулы: Ученые показали девушку-подростка в возрасте 9 тысяч лет

Древние женщины были больше похожи на мужчин.

От Редактора

"Полный набор": Рэпер Мот показал новорожденного сына

Откровенность певца оценили пользователи сети.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Климкин призвал болельщиков бойкотировать ЧМ-2018

Климкин призвал болельщиков бойкотировать ЧМ-2018

Сегодня, 12:14
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал болельщиков и футбольные федерации бойкотировать Чемпионат мира 2018, который пройдет в России этим летом. Сборная Украина по спортивному принципу не пробилась на него.

Климкин призвал болельщиков бойкотировать ЧМ-2018

 

В Украине все больше нагнетается обстановка по поводу предстоящего Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Ранее представители власти сообщали о том, что сборная не поедет в соседнюю страну, даже если пробьется в финальную стадию. По этому поводу было много споров, и, так называемые украинские «патриоты» во всю кричали, что сборная не должна никуда ехать.

На мнение самых футболистов, Международной федерации футбола, тренерского штаба политикам было наплевать. В мировом футболе есть одно из самых главных правил: «в футболе не должна присутствовать политика».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин накануне выступил из заявлением, что украинцы должны вовсе бойкотировать мундиаль, хоть и страна в нем не участвует. Он сообщил, что уже провел разговоры с организациями болельщиков и футбольными федерациями об этом. Пока не сообщается, как украинцы будут бойкотировать чемпионат.

Сборная Украины не прошла в финальную стадию ЧМ-2018 по спортивному принципу. В сложной группе квалификации они заняли третье, которое даже не позволило попасть в стыковые игры.
Новости по теме
Порошенко просят бойкотировать ЧМ по футболу 2018 года
Порошенко просят бойкотировать ЧМ по футболу 2018 года

На официальном интернет-ресурсе президента Украины был опубликован документ с обращением к Петру Порошенко, автор просит бойкотировать чемпионат мира по

Павел Климкин: Украина должна принять участие в саммите G20
Павел Климкин: Украина должна принять участие в саммите G20

Украина заявила, что хочет принять участие в саммите G20. Об этом в пятницу, 14 ноября, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал на странице

Климкин призвал РФ отговорить ДН и ЛНР от проведения выборов
Климкин призвал РФ отговорить ДН и ЛНР от проведения выборов

Павел Климкин, министр иностранных дел Украины, призвал российские власти отговорить руководства Донецкой и Луганской народных республик от проведения

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости