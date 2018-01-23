Климкин призвал болельщиков бойкотировать ЧМ-2018

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал болельщиков и футбольные федерации бойкотировать Чемпионат мира 2018, который пройдет в России этим летом. Сборная Украина по спортивному принципу не пробилась на него.

В Украине все больше нагнетается обстановка по поводу предстоящего Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Ранее представители власти сообщали о том, что сборная не поедет в соседнюю страну, даже если пробьется в финальную стадию. По этому поводу было много споров, и, так называемые украинские «патриоты» во всю кричали, что сборная не должна никуда ехать.На мнение самых футболистов, Международной федерации футбола, тренерского штаба политикам было наплевать. В мировом футболе есть одно из самых главных правил: «в футболе не должна присутствовать политика».Министр иностранных дел Украины Павел Климкин накануне выступил из заявлением, что украинцы должны вовсе бойкотировать мундиаль, хоть и страна в нем не участвует. Он сообщил, что уже провел разговоры с организациями болельщиков и футбольными федерациями об этом. Пока не сообщается, как украинцы будут бойкотировать чемпионат.Сборная Украины не прошла в финальную стадию ЧМ-2018 по спортивному принципу. В сложной группе квалификации они заняли третье, которое даже не позволило попасть в стыковые игры.