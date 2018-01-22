Окровавленный Роналду переживает из-за разбитого лица в матче с «Депортиво»

В 20-м туре клубного чемпионата Испании по футболу между мадридским «Реалом» и «Депортиво» из Ла-Коруньи, португальский игрок Криштиану Роналду получил травму. Этот матч завершился победой «Реала» со счетом 7:1.

Под завесу встречи Роналду забил очередной гол в ворота противника. В этом эпизоде защитник команды соперников замахнулся по мячу, но попал ногой в лицо португальскому футболисту. В итоге произошло рассечение. Наставник «Реала» решил заменить Роналду, когда спортсмен уходит за пределы поля он достал свой смартфон и начал внимательно смотреть на свое истекающее кровью лицо. Игроку не понравилось увиденное, он покачал от досады головой и молча пошел на скамейку запасных.

Домбровский Сергей

«Реал» разгромил «Депортиво» в домашнем матче. Роналду в этой встрече отличился дважды. Данный факт должен облегчить неприятные эмоции, которые испытал португалец после получения травмы. Ранее Роналду обещал опять стать лучшим, хотя его рейтинг в мировом футболе снизился после ряда неудачных матчей.