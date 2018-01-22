Фанат клуба "Мидлсбро" помочился в бутылку для воды соперника

Фанат английского клуба «Мидлсбро» справил малую нужду в бутылку с водой вратаря «Куинс Парк Рейнджерс». Постыдный инцидент произошел во время 28-го тура Чемпионшипа. Голкипер Алан Смитис подтвердил произошедший инцидент.

Согласно предоставленной Mirror информации, болельщик «Мидлсбро» изначально помочился в бутылку вратаря соперника после чего кинул ее к воротам футболиста. Сотрудники стадиона незамедлительно вывели фаната с арены, а следом за этим передали его в руки правоохранительных органов.

Как известно, бросать какие-либо предметы на поле строго запрещены, потому болельщика ожидает суд. В результате матч завершился однозначной победой «Мидлсбро» со счетом 3:0. На данный момент клуб расположился на восьмом месте, имея в своем активе 44 очка. Соперники из «Куинс Парк Рейнджерс» не могут похвастать высокими позициями, потому находятся на 16-м месте с 33 очками.

Николай Офицеров