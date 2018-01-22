Фанат клуба "Мидлсбро" помочился в бутылку для воды соперника

Фанат клуба "Мидлсбро" помочился в бутылку для воды соперникаСегодня, 10:33
В матче и 36-го тура чемпионата Англии встречались «Челси» и «Мидлсбро». Игра, состоявшаяся в понедельник в Лондоне, завершилась крупной победой «синих» - 3:0.
2 апреля, на стадионе "Либерти" состоялся матч 30-го тура чемпионата Англии. Матч в Уэльсе не выявил победителя. Хозяева – футболисты «Соунси» владели
Фанат «Ливорно» напал на Карло Пинсольо, вратаря клуба, после вылета команды из серии В. Об этом проинформировали Football Italia.