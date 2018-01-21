В Британии подозревают хозяев ЧМ-2022 по футболу в подкупе ФИФА

На тот момент управлял делами в ФИФА Йозеф Блаттер. На право провести чемпионат мира по футболу претендовали пять стран, но победу одержал Катар. По версии Мерсиадеса, это произошло незаконно, поскольку ФИФА получила взятку деньгами. Якобы Блаттер пожаловался, что ассоциация потеряет 100 млн долларов в том случае, если мундиаль состоится в Катаре. В итоге футбольная федерация получила необходимую сумму финансовых средств, а Доха необходимые гарантии.
По мнению британских СМИ, представитель исполнительного комитета организации легендарный французский игрок Мишель Платини знал о результатах выборов в ФИФА заранее и сообщил о них по телефону президенту США Бараку Обаме.