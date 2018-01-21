В Британии подозревают хозяев ЧМ-2022 по футболу в подкупе ФИФА

Британские СМИ опубликовали статьи, в которых ссылаются на произведение футбольного экс-чиновника Бонита Мерсиадеса, в котором он рассказывает о том, как телевизионный канал BeIN Sports выплатил 100 млн долларов США ФИФА, дабы увеличить шансы Катара принимать мундиаль у себя в 2022 году.

Домбровский Сергей

На тот момент управлял делами в ФИФА Йозеф Блаттер. На право провести чемпионат мира по футболу претендовали пять стран, но победу одержал Катар. По версии Мерсиадеса, это произошло незаконно, поскольку ФИФА получила взятку деньгами. Якобы Блаттер пожаловался, что ассоциация потеряет 100 млн долларов в том случае, если мундиаль состоится в Катаре. В итоге футбольная федерация получила необходимую сумму финансовых средств, а Доха необходимые гарантии.По мнению британских СМИ, представитель исполнительного комитета организации легендарный французский игрок Мишель Платини знал о результатах выборов в ФИФА заранее и сообщил о них по телефону президенту США Бараку Обаме.