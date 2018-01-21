Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

От Редактора

Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

Традиционная поза на все случаи жизни.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | В Британии подозревают хозяев ЧМ-2022 по футболу в подкупе ФИФА

В Британии подозревают хозяев ЧМ-2022 по футболу в подкупе ФИФА

Вчера, 20:43
Британские СМИ опубликовали статьи, в которых ссылаются на произведение футбольного экс-чиновника Бонита Мерсиадеса, в котором он рассказывает о том, как телевизионный канал BeIN Sports выплатил 100 млн долларов США ФИФА, дабы увеличить шансы Катара принимать мундиаль у себя в 2022 году.

В Британии подозревают хозяев ЧМ-2022 по футболу в подкупе ФИФА

 

На тот момент управлял делами в ФИФА Йозеф Блаттер. На право провести чемпионат мира по футболу претендовали пять стран, но победу одержал Катар. По версии Мерсиадеса, это произошло незаконно, поскольку ФИФА получила взятку деньгами. Якобы Блаттер пожаловался, что ассоциация потеряет 100 млн долларов в том случае, если мундиаль состоится в Катаре. В итоге футбольная федерация получила необходимую сумму финансовых средств, а Доха необходимые гарантии.

По мнению британских СМИ, представитель исполнительного комитета организации легендарный французский игрок Мишель Платини знал о результатах выборов в ФИФА заранее и сообщил о них по телефону президенту США Бараку Обаме.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил о своем уходе из футбола
Президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил о своем уходе из футбола

Президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил о своем желании завершить работу в футболе. Узнать о его решении уйти удалось изданию The Wall Street Journal в ходе

Блаттер обвинил Саркози во вмешательстве в дела ФИФА
Блаттер обвинил Саркози во вмешательстве в дела ФИФА

Йозеф Блаттер, который является главой ФИФА, заявил, что экс-президент Франции Николя Саркози пытался изменить решение о странах, в которых проходят чемпионаты

Глава ФИФА Блаттер опасается полётов в США из-за допросов ФБР
Глава ФИФА Блаттер опасается полётов в США из-за допросов ФБР

У президента ФИФА Йозефа Блаттера существует боязнь летать в США, причиной чему является расследование ФБР, касающееся заявок на проведение ЧМ 2018 года в РФ и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости