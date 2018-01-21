Емельяненко и Мир проведут бой 28 апреля в Чикаго

Российский спортсмен Федор Емельяненко, девятикратный чемпион РФ по боевому самбо, 28 апреля этого года проведет бой с экс-лидером федерации UFC американцем Фрэнком Миром. Информацию об этом распространяют СМИ США.

Домбровский Сергей

Выигравший в бое выйдет в полуфинал, где померится силами с Челом Сонненом. Организация Bellator проводит турнир, в котором участвуют сильнейшие бойцы смешанных видов единоборств. Федор Емельяненко дебютировал в этом состязании летом прошлого года. Тогда российская легенда проиграл техническим нокаутом в первом раунде Митриону. Федору Емельяненко 41 год, ранее его называли королем MMA, но после ряда досадных поражений спортсмен снял с себя лавры победителя, уступив место более молодым конкурентам.Фрэнк Мир участвовал в 28 боях, ему удалось выиграть лишь 18 раз. Емельяненко провел 41 поединок, из которых выходил победителем 36 раз. Долго российского атлета считали неуязвимым, но возраст отрицательно сказывается даже на самых именитых спортсменах.