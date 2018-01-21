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| | Емельяненко и Мир проведут бой 28 апреля в Чикаго

Емельяненко и Мир проведут бой 28 апреля в Чикаго

Вчера, 17:20
Российский спортсмен Федор Емельяненко, девятикратный чемпион РФ по боевому самбо, 28 апреля этого года проведет бой с экс-лидером федерации UFC американцем Фрэнком Миром. Информацию об этом распространяют СМИ США.

Емельяненко и Мир проведут бой 28 апреля в Чикаго

 

Выигравший в бое выйдет в полуфинал, где померится силами с Челом Сонненом. Организация Bellator проводит турнир, в котором участвуют сильнейшие бойцы смешанных видов единоборств. Федор Емельяненко дебютировал в этом состязании летом прошлого года. Тогда российская легенда проиграл техническим нокаутом в первом раунде Митриону. Федору Емельяненко 41 год, ранее его называли королем MMA, но после ряда досадных поражений спортсмен снял с себя лавры победителя, уступив место более молодым конкурентам.

Фрэнк Мир участвовал в 28 боях, ему удалось выиграть лишь 18 раз. Емельяненко провел 41 поединок, из которых выходил победителем 36 раз. Долго российского атлета считали неуязвимым, но возраст отрицательно сказывается даже на самых именитых спортсменах.
Домбровский Сергей
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