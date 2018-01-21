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| | В Швеции профессиональный бокс может оказаться под запретом

В Швеции профессиональный бокс может оказаться под запретом

Вчера, 16:58
Занятия профессиональным боксом в Швеции могут оказаться под запретом. Такие меры могут принять из-за инцидента с бывшим участником Всемирной боксерской суперсерии Эриком Скоглундом. Сообщается, что он получил черепно-мозговую травму во время спарринга.

В Швеции профессиональный бокс может оказаться под запретом

 

Медики также зафиксировали кровоизлияние в мозг, которое спровоцировал пропущенный боксером удар в голову. Спортсмен перенес операцию и некоторое время пробыл в коме. На сегодняшний день Скоглунд уже выписался из медучреждения и проходит реабилитацию дома.

Профессиональный бокс и раньше строго контролировался шведскими властями, а данный несчастный случай заставил Агентство по охране труда вплотную приступить к изучению обстоятельств инцидента. Как только все обстоятельства будут изучены, решение о возможном табу будет принято.

Общественность возмущена возможностью табуирования бокса. Самые рьяные противники возможного запрета иронизируют, что с таким подходом к спорту скоро разрешенным останутся только шахматы, ведь любые виды спорта чреваты травматизмом.
Дарья Светозарова
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