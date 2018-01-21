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| | Экс-форвард «Зенита» расплакался после того, как сломал ногу сопернику

Экс-форвард «Зенита» расплакался после того, как сломал ногу сопернику

Вчера, 16:02
Экс-нападающий питерского «Зенита» Саломон Рандон в очередном туре АПЛ нанес серьёзную травму сопернику. Саломон переломал ногу Джеймсу Маккарти в матче «Эвертон» - «Вест Бромович».

Экс-форвард «Зенита» расплакался после того, как сломал ногу сопернику

 

Вчера состоялся матч английской Премьер-лиги в Ливерпуле, где местный «Эвертнон» принимал «Вест Бромович». В составе гостей играет бывший игрок питерского «Зенита» Саломон Рондон.

Матч закончился ничей 1-1, но больше всего запомнился момент, когда Рондон неумышленно переломал ногу игроку противника Джеймсу Маккарти.

Инцидент произошел на 59-й минуте матча. Саломон оказался в удобной позиции для удара по воротам. В момент, когда нападающий обрабатывал мяч, защитник «Эвертона» Маккарти бросился в подкате, чтобы спасти ворота. Рондону не удалось уйти от удара, и вместо мяча, он попал по ногам соперника.

Сразу после случая, форвард «Вест Бромовича» побежал к судье и попросил медицинскую помощь для Джеймса. Игроку помогли, но у него диагностировали перелом ноги. Игроки, получившие такую травму, могут восстанавливаться более года.

Когда Маккарти получал медицинскую помощь, Рондон подошел к тренерскому штабу и заплакал. Игрок очень близко принял тяжелую травму соперника и сожалел, что так вышло. По словам тренера, Рондон даже не хотел продолжать играть, но все же поступил как профессионал и закончил матч.
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