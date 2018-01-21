Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

От Редактора

Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

Традиционная поза на все случаи жизни.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | В "Гарри Поттере" мог сыграть в квиддич футболист "Эвертона"

В "Гарри Поттере" мог сыграть в квиддич футболист "Эвертона"

Вчера, 21:40
Футболист "Эвертона" Тео Уолкотт мог сняться в фильме "Гарри Поттер и Орден Феникса". Нападающему ФК предлагали сыграть в квиддич перед камерами.

В "Гарри Поттере" мог сыграть в квиддич футболист "Эвертона"

 

Тео Уолкот рассказал о своей возможной актерской карьере. В 2007 году 18-летнему футболисту предложили исполнить камео-роль в знаменитой киносаге по книгам Джоан Роулинг. Дядя нападающего, Дэвид Йейтс, режиссировал фильм по вселенной Гарри Поттера и предложил племяннику роль в команде по квиддичу. Уолкот и хотел бы принять участие, но съемки отняли бы много времени, которого у него не было.

Зато в картине снялись жена, отец, мать и даже брат - они не отказались от участия в легендарной киносаге, но в других частях.
Новости по теме
Роулинг извинилась за смерть профессора Люпина в финале «Гарри Поттера»
Роулинг извинилась за смерть профессора Люпина в финале «Гарри Поттера»

Джоан Роулинг в своей ленте twitter извинилась перед читателями за «убийство» профессора Римуса Люпина. Событие развернется в последней книге о юном волшебнике

Во вселенной Гарри Поттера появились четыре новых школы волшебства
Во вселенной Гарри Поттера появились четыре новых школы волшебства

Во вселенной Гарри Поттера появились четыре новых школы волшебства. Журналистам рассказала об этом актриса Эванна Линч, сыгравшая в известной киносаге Полумну

Автор книги о Гарри Поттере, Джоан Роулинг, написала новый рассказ
Автор книги о Гарри Поттере, Джоан Роулинг, написала новый рассказ

Накануне известная писательница Джоан Кейт Роулинг выпустила ещё одну историю о поющей волшебнице, имя которой Селестине Уорбек. Её личность не раз встречалась

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости