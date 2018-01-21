В "Гарри Поттере" мог сыграть в квиддич футболист "Эвертона"

Футболист "Эвертона" Тео Уолкотт мог сняться в фильме "Гарри Поттер и Орден Феникса". Нападающему ФК предлагали сыграть в квиддич перед камерами.

Тео Уолкот рассказал о своей возможной актерской карьере. В 2007 году 18-летнему футболисту предложили исполнить камео-роль в знаменитой киносаге по книгам Джоан Роулинг. Дядя нападающего, Дэвид Йейтс, режиссировал фильм по вселенной Гарри Поттера и предложил племяннику роль в команде по квиддичу. Уолкот и хотел бы принять участие, но съемки отняли бы много времени, которого у него не было.Зато в картине снялись жена, отец, мать и даже брат - они не отказались от участия в легендарной киносаге, но в других частях.