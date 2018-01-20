Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

Сюжеты :

В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу
| | Бой Гарсия - Липинец отложили из-за травмы россиянина

Бой Гарсия - Липинец отложили из-за травмы россиянина

Сегодня, 15:00
Боксёрский поединок между российским спортсменом Сергеем Липинцом и представителем США Майки Гарсия должен был произойти уже 10 февраля, но бой пришлось перенести из-за того, что россиянин получил травму руки.

Бой Гарсия - Липинец отложили из-за травмы россиянина

 

О возникших осложнениях широкой общественности сообщил Ричард Шафер, являющийся официальным промоутером российского спортсмена. Характер травмы не вызывает особых опасений за судьбу поединка, который будет перенесён на незначительный промежуток времени. Медицинские эксперты, обследовавшие Сергея, заявили, что у боксёра было обнаружено растяжение, из-за чего в данный момент участие российского боксёра в тренировках невозможно.

Заметим, что сам Майки Гарсия, комментируя предстоящий поединок с россиянином, заявил о том, что Сергей гораздо более тяжёлый соперник, чем Эдриан Бронер. Гарсия отметил, что Бронер является более талантливым боксёром, однако, в отличие от российского боксёра, он действовал от защиты.
Александр Вест
Новости по теме
Хавьер Гарсия возглавит казанский
Хавьер Гарсия возглавит казанский "Рубин" за 3,5 млн евро в год

Бывший тренер "Малаги" Хавьер Гарсия возглавит футбольный клуб "Рубин". На данный момент он находится в Казани, где и будет подписан контракт с российским

Долги Роя Джонса в США оплатил его российский промоутер
Долги Роя Джонса в США оплатил его российский промоутер

Миллионный долг Роя Джонса в США оплачен российским промоутером профессионального боксёра. Как сообщается, речь идёт о погашении 33% налоговой задолженности

Руди Гарсия отказался возглавить
Руди Гарсия отказался возглавить "Саутгемптон"

Известный тренер Руди Гарсия, который ранее занимал соответствующую должность в итальянской "Роме", отказался от работы с "Саутгемптоном". Своё решение он

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости