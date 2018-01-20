Бой Гарсия - Липинец отложили из-за травмы россиянина

Боксёрский поединок между российским спортсменом Сергеем Липинцом и представителем США Майки Гарсия должен был произойти уже 10 февраля, но бой пришлось перенести из-за того, что россиянин получил травму руки.

Александр Вест

О возникших осложнениях широкой общественности сообщил Ричард Шафер, являющийся официальным промоутером российского спортсмена. Характер травмы не вызывает особых опасений за судьбу поединка, который будет перенесён на незначительный промежуток времени. Медицинские эксперты, обследовавшие Сергея, заявили, что у боксёра было обнаружено растяжение, из-за чего в данный момент участие российского боксёра в тренировках невозможно.Заметим, что сам Майки Гарсия, комментируя предстоящий поединок с россиянином, заявил о том, что Сергей гораздо более тяжёлый соперник, чем Эдриан Бронер. Гарсия отметил, что Бронер является более талантливым боксёром, однако, в отличие от российского боксёра, он действовал от защиты.