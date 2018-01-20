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| | Шарапова после поражения покинула Australian Open

Шарапова после поражения покинула Australian Open

Сегодня, 14:55
Известная спортсменка Мария Шарапова, представлявшая Россию на довольно престижном теннисном турнире Australian Open, проходящем в Австралии, не смогла пройти дальше третьего раунда, уступив в поединке с Анжеликой Кербер.

Шарапова после поражения покинула Australian Open

 

Многие фанаты российского тенниса возлагали огромные надежды на Марию Шарапову на австралийском турнире, но россиянка смогла одолеть лишь двоих оппонентов. В третьей встрече, в которой соперницей Шараповой стала Анжелика Кербер, представляющая Германию, немка сумела вырвать победу у Марии с итоговым счетом 6:1, 6:3. Обе теннисистки в своём противостоянии провели на корте чуть больше часа. В следующем поединке немку ждёт встреча с представительницей Тайваня, либо с теннисисткой из Польши.

Напомним, на Australian Open один из болельщиков сорвал подачу австралийского теннисиста, завопив как Тарзан. Весьма неоднозначный поступок негативно восприняли как болельщики, так и сам спортсмен.
Александр Вест
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