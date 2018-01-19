Болельщик на Australian Open прервал матч, закричав как Тарзан

На престижном теннисном турнире Australian Open, проходящем в Австралии, один из болельщиков решил получить немного славы, помешав подаче Ника Кирьоса. Фрагмент с эпатажной выходкой мужчины тут же получил широкую известность в Сети.

Александр Вест

Во время матча на теннисном турнире в Австралии, где проходило противостояние 31-летнего представителя Сербии Виктора Троицки и австралийского спортсмена Ника Кирьоса, один из зрителей решил весьма неординарным способом прервать розыгрыш мяча. В то время, как Ник Кирьос собирался подавать мяч, болельщик включил камеру своего мобильного телефона, снимая себя, и стал издавать крики, похожие на вопль киногероя по имени Тарзан. Многие зрители были весьма ошарашены происходящим, как и сам теннисист, который стал ждать, пока представление мужчины закончится.Отметим, что болельщик продолжал издавать весьма эротичные вопли в течение некоторого времени, что довольно не понравилось публике, которая стала освистывать хулигана. Добавим, что победа в поединке досталась Кирьосу.