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| | Россияне забрали все призовые места на чемпионате Европы по фигурному катанию

Россияне забрали все призовые места на чемпионате Европы по фигурному катанию

Сегодня, 12:52
Победителя данного соревнования стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые разозлившись на собственную слабость, смогли обойти всех соперников. Хотя их первоначальные показатели в короткой программе не позволили паре подняться выше пятой строчки в рейтинге.

Россияне забрали все призовые места на чемпионате Европы по фигурному катанию

 

Согласно результатам участников программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, первое место досталось Тарасову и Морозовой, за ними следовали Ксения Столбова с Федором Климовым и замыкали список тройки-лидеров Наталья Забияко с Александром Энбертом. Таким образом, «золото», «серебро» и «бронза» достались представителям российской сборной по фигурному катанию, оставив позади французов и спортсменов из других стран.

К победе Тарасова и Морозову подтолкнул их проигрыш на начальном этапе, где они уступили паре-французов, однако злость придала фигуристам сил и уверенности в себе, благодаря которым они «катались наотмашь», показав судьям высокий профессионализм, мастерство и способность к импровизации.
Пойда Анна
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