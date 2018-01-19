Россияне забрали все призовые места на чемпионате Европы по фигурному катанию

Победителя данного соревнования стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые разозлившись на собственную слабость, смогли обойти всех соперников. Хотя их первоначальные показатели в короткой программе не позволили паре подняться выше пятой строчки в рейтинге.

Пойда Анна

Согласно результатам участников программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, первое место досталось Тарасову и Морозовой, за ними следовали Ксения Столбова с Федором Климовым и замыкали список тройки-лидеров Наталья Забияко с Александром Энбертом. Таким образом, «золото», «серебро» и «бронза» достались представителям российской сборной по фигурному катанию, оставив позади французов и спортсменов из других стран.К победе Тарасова и Морозову подтолкнул их проигрыш на начальном этапе, где они уступили паре-французов, однако злость придала фигуристам сил и уверенности в себе, благодаря которым они «катались наотмашь», показав судьям высокий профессионализм, мастерство и способность к импровизации.