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| | Шарапова рассказала о серьезных изменениях в своей игре

Шарапова рассказала о серьезных изменениях в своей игре

Сегодня, 13:31
Все российские поклонники тенниса искренне рады возвращению Марии Шараповой после пятнадцатимесячной дисквалификации, а еще больше их радует то, что у бывшей первой ракетки мира удается достигать на корте успехов. Сама Шарапова утверждает, что очень довольна своей игрой и видит много новых нюансов появившихся в ее стратегии во время игры.
 

Шарапова рассказала о серьезных изменениях в своей игре

 

«Я начала действовать более стабильно, но при этом не даю соперницам расслабиться, постоянно ищу возможности перейти в атаку. Очень хорошо играю у сетки и матчи заканчиваю ударами с лета. Мне пришлось потратить немало сил, чтобы отработать это», - признается Шарапова.
 
Теннисистка признается, что ее искренне радует достигнутый прогресс и на достигнутом она останавливаться не намерена и будет и в будущем отрабатывать свою тактику. Также Шарапова уверена в том, что соперницам стало сложнее с ней играть, ведь она действует более разнообразна, чаще выходит вперед и более уверенно чувствует себя у сетки.
 
«Я искренне считаю, что добавила в свою игру несколько новых элементов. Мне кажется, что это далеко не предел и все еще могу улучшать свои основы игры и действовать более стабильно. Мне нужно прибавлять на приеме. Я могу хоть целый день сравнивать, но это вряд ли поможет мне прибавить, потому я лучше сосредоточусь на том, в чем мне нужно прибавлять», - утверждает Шарапова.

Николай Офицеров
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