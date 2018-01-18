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| | Алексей Ягудин рассказал о своем романе с Сашей Савельевой в «Секрете на миллион»

Алексей Ягудин рассказал о своем романе с Сашей Савельевой в «Секрете на миллион»

Сегодня, 01:30
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и его супруга фигуристка Татьяна Тотьмянина стали гостями шоу с Лерой Кудрявцевой «Секрет на миллион». Во время показа программы, сами герои уже отправились в отпуск в Таиланд.

Алексей Ягудин рассказал о своем романе с Сашей Савельевой в «Секрете на миллион»

 

Во время выступления на ледовом шоу перед Новым годом Татьяна получила травму, но менять планы отдыха супруги не стали, даже не смотря на гипс. Тем временем, зрители получили возможность посмотреть программу и узнать семейные тайны четы Олимпийских чемпионов.

Как оказалось, семейная жизнь фигуристов не всегда была такой идеальной как сейчас. В молодости Алексей слыл настоящим Казановой. Девушки крайне редко ему отказывали, а сам он не строил на их счет никаких серьезных планов. Тотьямина же привлекла его внимание не только своей красотой, но и неприступностью. В брак они вступили только спустя семь лет после знакомства – в то время они уже дважды стали родителями. И промедлению были серьезные причины.

В свое время Ягудин даже уходил из семьи к вокалистке группы «Фабрика» Саше Савельевой. Их отношения продлились всего девять месяцев, но оставили серьезный след в душе Алексея. Супруги изначально были настроены на рождение девочек, и для того, чтобы у них родился ребенок желанного пола, готовы были даже на ЭКО.

С отцами ни Алексею, ни Татьяне не повезло. Оба родителя мужского пола не интересовались детьми после развода с матерями. Правда, отец Тотьмяниной объявился, когда пришла пора делить с дочерью наследство жены.
Дарья Светозарова
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