Во втором круге Australian Open Павлюченкова уступила украинке Бондаренко

Во втором круге Australian Open Павлюченкова уступила украинке БондаренкоСегодня, 11:35
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова смогла пройти в четвертьфинал чемпионата в Токио. Главный приз турнира 890 000 долларов.
Россиянка Светлана Кузнецова потерпела поражение от своей соотечественницы Анастасии Павлюченкова в рамках матча четвертого круга турнира Australian Open.
Накануне на официальном сайте теннисного турнира «Australian Open», который состоится 19 января - 1 февраля, был опубликован список посева. Российская