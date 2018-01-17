Во втором круге Australian Open Павлюченкова уступила украинке Бондаренко

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила украинке Катерине Бондаренко в рамках матча второго круга Australian Open первого в данном сезоне турнира серии Большого шлема. Как известно, общий фонд турнира превышает 43 миллиона долларов.

Имевшая 15-й номер посева в данном турнире Павлюченкова уступила со счетом 2:6 и 3:6. Продлилась встреча, в общей сложности, 75 минут. 26-летняя Павлюченкова уже в десятый раз принимала участие в Australian Open по одиночному разряду. Пока что лучшим ее результатом стал выход в четвертьфинал турнира в прошлом году.

Там россиянка уступила американке Винус Уильямс. В следующем раунде Бондаренко должна встретиться с победительницей матча между Магдаленой Рыбариковой и Кирстен Флипкенс, спортсменками из Словакии и Бельгии соответственно.

Николай Офицеров