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| | Промес прокомментировал пост в Twitter «Спартака» о «тающих шоколадках»

Промес прокомментировал пост в Twitter «Спартака» о «тающих шоколадках»

Вчера, 19:10
Темнокожий нападающий московского «Спартака» Квинси Промес отреагировал на недавний пост в официальном Twitter «Спартака», на котором один из игроков команды назвал всех чернокожих партнеров «шоколадками, тающими на солнце».

Промес прокомментировал пост в Twitter «Спартака» о «тающих шоколадках»

 

13 января в официальном аккаунте московского «Спартака» в Twitter появилось видео, в котором игрок клуба Георгий Джикия назвал темнокожих партнеров по клубу «шоколадками, тающими на солнце». После появления этой информации в СМИ, игрока и руководство клуба осудили в прессе.

Сегодня на вопросы журналистов отвечал один из участников видео - Квинси Промес. У него спрашивали о видео Джикии. Нидерландский футболист не нашел ничего оскорбительного в таком поведении партнера. Он даже сказал, что всю эту шумиху раздули журналисты. В том, что чернокожих назвали «шоколадками» нет ничего плохого, это же не назвать их «обезьянами».

Видео было сразу удалено из социальной сети клуба. Сейчас Международная федерация футбола рассматривает дело в отношении «Спартака». На команду и игрока, снявшего видео, могут быть наложены дисциплинарные наказания. В Европе уже давно ведётся борьба против расизма в футболе и спорте.
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