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| | Сироткин присоединился к команде «Формулы-1» «Уильямс»

Сироткин присоединился к команде «Формулы-1» «Уильямс»

Сегодня, 02:30
Известный российский пилот Сергей Сироткин, выступающий в гонках «Формулы-1», официально примкнул к команде под названием «Уильямс». Сам гонщик выразил свою радость после подписания контракта.

Сироткин присоединился к команде «Формулы-1» «Уильямс»

 

Сергей Сироткин заявил, что подписание контракта с командой «Уильямс» стало для него позитивным событием. Пилот рассказал о том, что он счастлив присоединиться к такой команде профессионалов и отныне представлять её интересы. Сам Сироткин заявил, что ему потребовался не один год упорных стараний и трудов, чтобы зарекомендовать себя в качестве профессионального гонщика и получить шанс вступить в одну из лучших команд мира.

Сергей выразил благодарность всем людям, поддержавшим его, а также оказавшим ему помощь на столь непростом пути. Также пилот заявил, что отныне приложит все усилия для того, чтобы его команда получала только наилучшие результаты.
Александр Вест
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