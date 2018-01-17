Сироткин присоединился к команде «Формулы-1» «Уильямс»

Известный российский пилот Сергей Сироткин, выступающий в гонках «Формулы-1», официально примкнул к команде под названием «Уильямс». Сам гонщик выразил свою радость после подписания контракта.

Александр Вест

Сергей Сироткин заявил, что подписание контракта с командой «Уильямс» стало для него позитивным событием. Пилот рассказал о том, что он счастлив присоединиться к такой команде профессионалов и отныне представлять её интересы. Сам Сироткин заявил, что ему потребовался не один год упорных стараний и трудов, чтобы зарекомендовать себя в качестве профессионального гонщика и получить шанс вступить в одну из лучших команд мира.Сергей выразил благодарность всем людям, поддержавшим его, а также оказавшим ему помощь на столь непростом пути. Также пилот заявил, что отныне приложит все усилия для того, чтобы его команда получала только наилучшие результаты.