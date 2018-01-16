Fancy Bears опубликовала разоблачающее письмо против WADA

Международная группировка хакеров, которая обрела свою популярность на разоблачении деятельности канадского юриста Ричарда Макларена, снова взорвала интернет ошеломляющим и провокационным разоблачением всемирной антидопинговой организации (WADA).

Валерия Голицына

Разоблачение заключалось в публикации письма бывшего члена Международной олимпийской комиссии, отправленное новому президенту данной организации. В письме вполне однозначно говорится, что после распада старой надёжной и утверждённой комиссии, WADA, в сотрудничестве с МОК, стало просто очередным рычагом политического давления, и более не исполняет своих обязанностей.Также Хайн Вербуггнер отметил, что WADAX перестали уважать на международном уровне, а также все чаще и чаще начинают сомневаться в объективности принятых организацией решений.