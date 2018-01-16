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| | По стадиону пошли трещины: Матч «Эшторила» против «Порту» был прерван

По стадиону пошли трещины: Матч «Эшторила» против «Порту» был прерван

Сегодня, 11:49
Домашний матч «Эшторила» против «Порту» судьи матча прервали из-за критических трещин в конструкции стадиона. После первого тайма все болельщики и игроки были эвакуированы.

По стадиону пошли трещины: Матч «Эшторила» против «Порту» был прерван

 

В очередном матче португальской Премьер-лиги случился неординарный инцидент. Матч «Эшторил» – «Порту» был прерван из-за угрозы для жизни болельщиков и игроков. Причиной такого решения стали трещены в конструкции домашнего стадиона «Эшторила».

По стадиону пошли трещины: Матч «Эшторила» против «Порту» был прерван

 

Первый тайм команды отыграли полностью. Он закончился неожиданной победой домашней команды. Вскоре в конструкции стадиона были замечены большие трещины. Это стало причиной остановки игры.

Игроки были сразу выведены из поля. Болельщиков попросили аккуратно спуститься на газон стадиона и выйти с помощью сотрудников безопасности. Все были удачно эвакуированы.

В результате происшествия никто серьезно не пострадал. Во время спуска болельщиков некоторые из них получили ссадины и ушибы из-за толкотни. Стадион не обрушился, и сейчас власти обсуждают дальнейший план ремонта главной арены города.

Где и когда футбольный матч будет доигран пока неизвестно. Федерация футбола Португалии сейчас занимается этим вопросом, и в ближайшие дни вынесет решение.
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