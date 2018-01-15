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| | Более 1 млн: Василий Уткин рассказал о своей зарплате

Более 1 млн: Василий Уткин рассказал о своей зарплате

Вчера, 22:01
Известный российский комментатор футбольных матчей Василий Уткин дал интервью журналисту Юрию Дудю, в котором рассказал о размере своей заработной платы. Сейчас, по словам Уткина, он получает больше, чем во время своей карьеры на телеканале «Матч ТВ».

Более 1 млн: Василий Уткин рассказал о своей зарплате

 

В интервью Юрию Дудю комментатор футбольных матчей Василий Уткин поделился информацией про размер своей зарплаты на прежней работе и на нынешней. Ранее он получал доход в размере 600 тысяч рублей, а сейчас, по его словам, он зарабатывает «гораздо больше», а именно денежные средства свыше одного миллиона рублей.

Отвечая на вопрос журналиста насчет того, на что тратит такую сумму денег, Уткин сказал, что ему осталось «совсем чуть-чуть ипотеки».

До своего ухода с телеканала «Матч ТВ», Уткин являлся телеведущим таких передач как «Рио ждет» и «Все на матч» в период времени с 2015 по 2016 год. В мае прошлого года футбольный комментатор ушел с телеканала Eurosport, связав причину своего ухода с тем, что на его месте обязан работать молодой парень.
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