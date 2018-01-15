Новак Джокович призвал теннисистов требовать повышения призовых

Сербский теннисист Новак Джокович считает, что организаторы турниров обделяют спортсменов. Он призвал коллег требовать повышения денежного вознаграждения. Для этого теннисист предложил создать профсоюз.

Виктория Озерова

В Мельбурне прошло закрытое собрание перед Australian Open. После речи официальных представителей турнира Новак Джокович попросил покинуть зал всех, кроме спортсменов и переводчиков. Сербский теннисист выступил с речью, в которой рассказал о своем мнении, что ему и его коллегам не доплачивают, поскольку другие спортсмены зарабатывают намного больше. Джокович призвал теннисистов бороться с этим и создать специальный профсоюз для этих целей. Некоторые коллеги сербского спортсмена, среди которых Саша Зверев и Энди Маррей, согласились с ним.Следует отметить, что Новак Джокович заработал за свою карьеру почти 110 миллионов долларов, сербский теннисист является победителем многих турниров.