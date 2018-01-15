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От Редактора

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| | Новак Джокович призвал теннисистов требовать повышения призовых

Новак Джокович призвал теннисистов требовать повышения призовых

Вчера, 18:56
Сербский теннисист Новак Джокович считает, что организаторы турниров обделяют спортсменов. Он призвал коллег требовать повышения денежного вознаграждения. Для этого теннисист предложил создать профсоюз.

Новак Джокович призвал теннисистов требовать повышения призовых

 

В Мельбурне прошло закрытое собрание перед Australian Open. После речи официальных представителей турнира Новак Джокович попросил покинуть зал всех, кроме спортсменов и переводчиков. Сербский теннисист выступил с речью, в которой рассказал о своем мнении, что ему и его коллегам не доплачивают, поскольку другие спортсмены зарабатывают намного больше. Джокович призвал теннисистов бороться с этим и создать специальный профсоюз для этих целей. Некоторые коллеги сербского спортсмена, среди которых Саша Зверев и Энди Маррей, согласились с ним.

Следует отметить, что Новак Джокович заработал за свою карьеру почти 110 миллионов долларов, сербский теннисист является победителем многих турниров.
Виктория Озерова
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