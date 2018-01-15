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| | Плющенко намерен стать министром спорта РФ в 2024 году

Плющенко намерен стать министром спорта РФ в 2024 году

Сегодня, 14:15
Известный российский фигурист Евгений Плющенко рассказал представителям СМИ о готовности стать министром спорта РФ в 2024 году. Также спортсмен хотел бы снизить футболистам зарплаты до 30 тысяч рублей.

Плющенко намерен стать министром спорта РФ в 2024 году

 

Накануне Евгений Плющенко пообщался с журналистами. Ему задали несколько вопросов. Так как у спортсмена уже есть опыт политической деятельности, у него спросили о желании возглавить министерство спорта в скором будущем.

Евгений Плющенко не отрицает возможного выдвижения собственной кандидатуры, но не планирует это делать в ближайшие несколько лет. Практически, Плющенко сказал, что пошутил. При этом, фигурист решил не отрицать желания стать министром уже после 2024 года.

С назначением Плющенко министром спорта России могут быть против футболисты. В своем заявлении он сказал, что нужно снизить зарплату футболистам до 30 тысяч рублей. Премии они смогут получать только за забитые голы. Конечно, неизвестно как бы регулировалось подобное решение, ведь зарплату игрокам платят клубы, владельцы которых ведут независимую от государства финансовую политику.

Ранее в сети появилась информация о том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси получает в клубе 100 миллионов евро в год.
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