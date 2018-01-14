РФС снова проверит записи "Спартака" в Twitter

РФС проведет новую проверку записей ФК "Спартак". Об этом сообщают отечественные спортивные СМИ.

Никита Готский

Прежде на официальной странице клуба в соцсети Twitter появилось изображение африканских игроков, в которой говорилось, как "шоколадки" играют на солнце. Данный твит обнародовал грузинский защитник "Спартака", ведущего официальный аккаунт команды. Спустя определенное время данную надпись удалили.На инцидент отреагировали в РФС. Представитель организации Артур Григорянц пообещал провести очередную прокерку сообщения чемпиона России в Twitter.Узнали о происшествии и в ФИФА. В секретариате ведомства отметили, что изучение такого вопроса подпадает под ответственность национального органа. В случае с Россией это РФС. ФИФА с осуждением относится в подобной записи. По словам членов структуры, дискриминация темнокожих легионеров неуместна на футбольном поле.