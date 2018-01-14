Сборную России заранее обвинили в намерении принимать допинг на ЧМ-2018

Российские футболисты намеревались употреблять допинг в период домашнего чемпионата мира по футболу который состоится в 2018 году.

По данным издания Daily Mail, российская сторона собиралась заменять пробы мочи спортсменов для того чтобы применять неразрешенные препараты. Как информирует газета, у федерации футбола (ФИФА) в планах провести следствие и возможно убрать нескольких игроков или даже целиком отстранить сборную России от домашнего чемпионата.В Московскую антидопинговую лабораторию к информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову собираются обратиться члены организации с этим же вопросом. Ранее Родченков уже дал обещание подтвердить реальность системы допинга в российском футболе.Также были данные о том, что ФИФА связалась с агентом WADA для того, чтобы изъять факты использования допинга российскими футболистами. Имеются ввиду 34 футболиста, 23 из них входили в заявку сборной России на ЧМ-2014.Чемпионат по футболу будет проходить начиная с 14 июня 2018 года по 15 июля 2018 года.