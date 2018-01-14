Сборную России заранее обвинили в намерении принимать допинг на ЧМ-2018

Сборную России заранее обвинили в намерении принимать допинг на ЧМ-2018Вчера, 18:22
В Московскую антидопинговую лабораторию к информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову собираются обратиться члены организации с этим же вопросом. Ранее Родченков уже дал обещание подтвердить реальность системы допинга в российском футболе.
Также были данные о том, что ФИФА связалась с агентом WADA для того, чтобы изъять факты использования допинга российскими футболистами. Имеются ввиду 34 футболиста, 23 из них входили в заявку сборной России на ЧМ-2014.
Чемпионат по футболу будет проходить начиная с 14 июня 2018 года по 15 июля 2018 года.
Одному из главных отечественных информаторов Всемирного антидопингового агентства Григорию Родченкову в случае ареста в России грозит, как минимум, десять лет
Джанни Инфантино рассказал о том, что лишение России ЧМ-2018 не повлияет на проверку допинга. Об этом он заявил в недавнем интервью.
СК РФ, расследующий антидопинговое дело российских спортсменов, пришел к выводу, что Григорий Родченков, экс-руководитель Московской антидопинговой