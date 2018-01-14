Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Матч «Леванте» – «Сельта». Эксперты рассказали, чего стоит ожидать

Матч «Леванте» – «Сельта». Эксперты рассказали, чего стоит ожидать

Вчера, 15:30
Сегодня в два часа дня по Москве состоится матч Примеры между "Леванте" и "Сельтой". Букмекеры попытались определить вероятного победителя в этой игре.

Матч «Леванте» – «Сельта». Эксперты рассказали, чего стоит ожидать

 

В минувших до этого 14 матчей, проведенных на чужом поле, "Сельта" выходила победителем в пяти играх. Ее шансы на выигрыш оцениваются коэффициентом 2.45. "Леванте" не мог поразить ворота соперника в последних шести поединках испанского чемпионата. "Сельта" в пяти встречах, из семи последних, выходила победителем в первом тайме и выигрывала весь матч целиком. "Леванте" не мог победить ни в одном из шести последних поединках Примеры.

У "Леванте", в целом, нелегкая обстановка. У команды нет побед ни в одном из двух последних на сегодня матчей. Хозяева поля не сумели ни разу поразить ворота оппонента в четырех из пяти встреч. Побеждать клубу мешают кадры, вернее их отсутствие: у "Леванте" на данный момент достаточно травмированных футболистов. "Сельта", хоть и является фаворитом в предстоящем поединке, но из последних пяти противостоянии выиграла лишь однажды.
Никита Готский
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