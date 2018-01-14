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| | "Реал" может обменять Роналду на Неймара

"Реал" может обменять Роналду на Неймара

Сегодня, 13:40
Мадридский "Реал" готов обменять Роналду на Неймара. Об этом пишут спортивные издания.

"Реал" может обменять Роналду на Неймара

 

Президент "сливочных" Флорентино Перес намерен приобрести для своего именитого клуба бывшего бомбардира каталонской "Барселоны" Неймара, который в настоящее время защищает цвета французского "ПСЖ". Западная пресса сообщает, что Париж не хочет отдавать форварда, который перебрался во Францию только летом минувшего года, в связи с чем "Реал" в лице своего президента готов отдать свою главную звезду нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, дабы убедить парижан отдать им бразильца.

Роналду играет за "Реал" с 2009 году, он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и пять раз становился обладателем "Золотого мяча". "Короли" готовы предложить "ПСЖ" за Неймара огромные деньги - 400 миллионов евро. Южноамериканец в 2017 году переехал в Париж за рекордную сумму 222 миллиона евро.
Никита Готский
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